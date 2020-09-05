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3:12   5 Сентября 2020
Армия

Истребители Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики США возле границ РФ

Истребители Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики США возле границ РФ

Четыре истребителя Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, которые способны переносить ядерное оружие, над Черным морем. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.

Мониторинговый портал PlaneRadar сообщал, что истребители США вылетели с базы Фэйрфорд и приближались к территории Крыма. Отмечается, что они находились на расстоянии 25 километров до границы РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Около российских границ в последнее время увеличилась активность иностранных разведывательных самолетов. Россия оперативно реагирует на все приближения к границам и поднимает в воздух необходимое число истребителей.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #рф #самолет #перехват

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