Истребители Су-27 и Су-30 перехватили бомбардировщики США возле границ РФ

Четыре истребителя Су-27 и Су-30 перехватили американские бомбардировщики Boeing B-52H Stratofortress, которые способны переносить ядерное оружие, над Черным морем. Об этом рассказали в Национальном центре управления обороной.

Мониторинговый портал PlaneRadar сообщал, что истребители США вылетели с базы Фэйрфорд и приближались к территории Крыма. Отмечается, что они находились на расстоянии 25 километров до границы РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Около российских границ в последнее время увеличилась активность иностранных разведывательных самолетов. Россия оперативно реагирует на все приближения к границам и поднимает в воздух необходимое число истребителей.