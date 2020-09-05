Байден рассказал о стратегии Трампа на выборах в США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в попытке подорвать легитимность выборов. Об этом он заявил в прямом эфире на местных телеканалах.

Трамп, по словам Байдена, понял, что его единственная возможность победить на выборах — это разделение страны "в корне", чтобы разобщенные "перегрызали друг другу глотки". По его словам, эту стратегию глава Белого дома использовал и в первый раз.

Политик отметил, что нынешний президент намеренно придерживается заведомо неверной риторики. Он также заявил, что призыв Трампа голосовать дважды (по почте и лично) на предстоящих выборах является незаконным.