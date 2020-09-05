Однопартийцы давят на Меркель в вопросе "Северного потока — 2"

Противники реализации проекта "Северный поток — 2" усилили давление на канцлера Германии Ангелу Меркель. Даже однопартийцы обрушились на немецкого лидера с критикой после происшествия с блогером Алексеем Навальным.

Меркель считает, что нельзя "смешивать" политику и экономику. По ее мнению, газопровод необходимо достроить, передает издание The New York Times.

СМИ сообщает, что правительство ФРГ оказало "сильнейшее давление" на канцлера после якобы "отравления" блогера боевой отравляющей системой "Новичок".

Внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт считает, что в вопросах экономики нужно рассуждать хладнокровно. Он выступил против остановки строительства "Северного потока — 2". Германия заинтересована в сохранении влияния на Россию в сфере экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эмоциональными действиями заявления некоторых политических деятелей из ФРГ. Он считает, что не стоит принимать решения по экономическому проекту газопровода из-за инцидента с Навальным.