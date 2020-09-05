США отметили отсутствие доказательств "отравления" Навального

США доверяют выводам немецких врачей, но и доказательств причастности России к отравлению блогера Алексея Навального пока нет. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

Лидер Соединенных Штатов отметил, что Белый дом тщательно изучит этот вопрос. По его мнению, Россия может иметь к этому отношение, но явных доказательств этого еще никто не видел.

"Мы должны рассмотреть это очень серьезно", — отметил Трамп.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо при перелете из Томска в Москву. 20 августа он был госпитализирован в Омске, где врачи поставили диагноз нарушение обмена веществ, которое вызвало резкое понижение сахара в крови. По просьбе близких блогера вскоре госпитализировали в немецкую клинику "Шарите", врачи которой заявили, что мужчину якобы отравили.