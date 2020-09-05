Актер сериала "Санта-Барбара" покончил с собой после затяжной депрессии

Американский актер Питер Ликасси, известный благодаря своим ролям в многосерийной мыльной опере "Санта-Барбара" и культовой хоррор-комедии 1987 года "Клоуны-убийцы из космоса", ушел из жизни 27 августа.

О самоубийстве Ликасси стало известно от его коллеги по "Клоунам" Майкла Сигела. В своем Facebook он признался, что Питер очень долго страдал от депрессии и предпочитал жить уединенно. Именно поэтому актер решился на столь роковой шаг. По словам Сигела, Ликасси был ему не просто коллегой, но и настоящим другом, братом. Их знакомство произошло около 38 лет назад, они проработали бок о бок на сцене 16 лет.

"В расцвете лет Питер был невероятно талантлив. Веселый, умный, талантливый музыкант, замечательный актер и блестящий комик. Он был добрым, щедрым и поддерживающим и сделал бы для тебя все, что угодно. Он всегда отстаивал то, во что верил. Он был перфекционистом, и порой с такими моментами было трудно справиться. Но он был честным, заботливым ", — написал Майкл о покойном.

Ликасси родился 1 апреля 1959 года. Впервые он появился на телеэкранах в 84-м в комедии Cheeseball Presents.