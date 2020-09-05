"Бибер, Крид, Niletto": подписчики Клавы Коки гадают имя "краша" певицы

Блогер Клава Кока поделилась фотографией в откровенном платье и намекнула на новый роман. Соответствующую публикацию певица сделала в своем Instagram-аккаунте.

В новом посте Клава Кока запечатлена на крыше, якобы высматривающей что-то вдали. Она предпочла стильный, яркий и очень заманчивый образ: облегающее мини-платье в фиолетовом цвете, которое едва прикрывает ее бедра.

В комментариях сразу появились догадки о новом романе певицы. Подписчики предположили, что возлюбленным может быть Niletto, с которым она накануне опубликовала новую песню. Композиция, к слову, взорвала хит-парады и поднялась до самых популярных треков сервиса "Яндекс.Музыка".

Еще одним претендентом оказался известный холостяк Егор Крид. Слухи об их романе появились, когда Клава Кока присоединилась к команде Black Star. Когда Егора ушел из лейбла, его общение с певицей не прекратилось. Они стали делать совместные проекты: песня Крида с участием Клавы "Грехи" также понравилась многим фанатам.

В комментариях появилось имя и Джастина Бибера. В одном из выпусков шоу "Где логика?" на ТНТ Клава Кока рассказывала, что это она должна была стать женой Бибера вместо модели Хейли Болдуин.