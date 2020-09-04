Мурашко: Россия ведет разработку пяти вакцин от коронавируса

Пять вакцин от COVID-19 в России уже рассматриваются или получили разрешение на исследование. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Глава Минздрава РФ в эфире телеканала "Россия-1" сообщил, что в общей сложности в РФ есть пять вакцин — те, которые рассматриваются, а также уже проходящие исследования.

Мурашко уточнил, что в их числе есть вакцина, которая разработана институтом Чумакова, а также препарат центра "Вектор".

Также он заявил, что публикация материала о российской вакцине от COVID-19 в ведущем международном научном журнале The Lancet подтверждает качество отечественного препарата.