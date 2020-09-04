Вован и Лексус опровергли причастность к перехваченному Минском разговору

Известные российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опровергли слухи о своей причастности к записи переговоров Варшавы и Берлина. Речь в перехваченной Минском беседе шла об Алексее Навальном.

Запись ранее продемонстрировало белорусское государственное телевидение. О том, что она указывает на фальсификацию сведений об "отравлении" Навального, рассказал депутат Госдумы Евгений Федоров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по данным телеканала "360", рассказал о перехваченных переговорах 3 сентября. Он отметил, что эта запись опровергает версию об "отравлении" Навального.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт ранее заявил, что российский блогер был якобы отравлен веществом нервно-паралитического действия класса "Новичок". Он сослался на выводы лаборатории бундесвера.

Химики усомнились в словах специалистов из ФРГ. Бывший член комиссии по химическому и биологическому оружию ООН Игорь Никулин отметил, что при распылении подобных отравляющих веществ все люди, находящиеся в зоне их действия, должны падать без сознания.