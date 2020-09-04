Россия ввела экономические санкции против Порошенко

Бывший украинский президент Петр Порошенко попал в санкционный список Правительства РФ. Об этом сказано в соответствующем постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Речь идет о расширенном перечне иностранных граждан, против которых введены экономические меры. В этом списке присутствует фамилия Порошенко.

Президентом Украины Петр Порошенко был с 2014 по 2019 год. Он проиграл прошлогодние выборы главы государства, уступив Владимиру Зеленскому.

В санкционном списке также оказался бывший председатель украинской политической партии "Голос" Святослав Вакарчук. Всего перечень, как отмечает телеканал "360", теперь насчитывает 41 фамилию.