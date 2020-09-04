Возобновление перелетов за рубеж не ухудшило статистику по COVID-19 в РФ

Статистика по COVID-19 в России не ухудшилась после возобновления авиаперелетов за рубеж по некоторым направлениям. На это указал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Россия стала постепенно открывать авиасообщение с другими странами. Уже функционируют несколько направлений. Ситуация с коронавирусом в России после этого, по словам Мурашко, не изменилась в худшую сторону. Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Россия-1".

"Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", – подчеркнул глава Минздрава РФ.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее призвала россиян не пугаться в связи с меняющимися цифрами в статистике по коронавирусу. Рост и снижение случаев COVID-19, по ее словам, как отмечает телеканал "360", связаны с "профилактикой и выявлением".