Урок ОБЖ в формате VR могут ввести в школах Санкт-Петербурга

Очки виртуальной реальности смогут научить школьников правильно действовать в опасных ситуациях. Об этом заявил директор компании "Цифровое пространство" Антон Елизаров.

По словам специалиста, это очень эффективный инструмент, моделирующий определенную чрезвычайную ситуацию, из которой учащемуся нужно будет выйти. Эту систему уже используют в 25 школах Нижегородской области. Создатели новой методики обучения придумали 15 сценариев для проведения уроков ОБЖ с помощью новых технологий. Об этом пишет ФАН.

Депутат Госдумы России Сергей Вострецов рассказал, что VR-очки помогают спокойно погрузиться в ситуацию и попробовать многие действия самостоятельно. Это позволит в реальной жизни правильно сориентироваться в трудный момент. В Петербурге к новой системе сначала подготавливают учителей, но уже через несколько лет уроки ОБЖ с применением VR-очков могут стать реальностью.