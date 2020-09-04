Оценено влияние COVID-19 на процесс импортозамещения

Ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, стали дополнительным катализатором для развития импортозамещения. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Алексей Груздев.

Многие страны начали самостоятельное производство аппаратов ИВЛ и средств индивидуальной защиты. На фоне невозможности удовлетворить сиюминутный спрос, государства пошли на такой шаг. Россия за это время также освоила новые производства.

Сейчас можно проанализировать, какие производства требуют дальнейшего импортозамещения, а что является предметом взаимовыгодной кооперации. Груздев отметил важность наличия международного сотрудничества, пишет NEWS.ru.

Замминистра промышленности выразил уверенность, что положительную динамику удастся сохранить после полного снятия ограничений. Во время самоизоляции многие предприятия создали базу, которая активно поддерживается экспортом.