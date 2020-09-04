Собчак назвала мать причиной ссоры со сводной сестрой

Российская телеведущая Ксения Собчак призналась, что никогда не общалась со своей родной старшей сестрой, которая родилась во втором браке ее отца. Она поделилась этой информацией с актрисой Агатой Муцениеце в ее YouTube-шоу "Честный развод".

Мария появилась на свет в браке Анатолия Собчака с его второй супругой Нонной Гандзюк. Политический деятель прожил со второй женой больше 20 лет. Ксения Собчак рассказала, что она никогда не виделась со своей сестрой. Она уверена, что причиной этому является позиция матери, которая ревновала бывшего супруга и запрещала дочери видеться с родственницей.

Собчак отметила, что не винит мачеху в плохом воспитании, и понимает, что та просто была слишком влюблена в отца. По словам телеведущей, она бы очень хотела общаться с родственницей и сожалеет, что в жизни все сложилось по-другому. Девушка все равно продолжает надеяться, что у нее получится наладить испорченные взаимоотношения.