Белоруссия обнародовала запись разговора ФРГ и Польши по делу Навального

Запись диалога Берлина и Варшавы о ситуации с главой признанного иноагентом в РФ ФБК Алексеем Навальным обнародована на государственном телевидении Белоруссии.

На соответствующей записи один из представителей ФРГ сообщил о том, что не так важно подтверждать "отравление", ведь "на войне всякие методы хороши".

Некоторое время назад представители немецкой лаборатории, в которой содержится глава ФБК, сообщили о том, что Навального якобы "отравили" веществом группы "Новичок". Его разработчик - Леонид Ринк, заявил, что симптомы "отравления" не соответствуют применению этого вещества.