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20:37   4 Сентября 2020
Политика

Коммунисты заявили, что фразу Зюганова про "остальную сволочь" смонтировали

Коммунисты заявили, что фразу Зюганова про "остальную сволочь" смонтировали

Фразу лидера коммунистов Геннадия Зюганова про "остальную сволочь" объяснил руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Ранее СМИ сообщили, что на выступлении в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Зюганов заявил, что Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах "всех подряд: и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь". Как уточнил Ющенко, видеозапись, которая распространяется в Сети, является монтажом. По его словам, ролик "смонтировали, подрезали и подредактировали", а затем выложили в Сеть.

"Любой сюжет можно смонтировать так, что завтра вы с ног на голову поставите. И дальше будем так же задавать вопросы, как так получилось", — цитирует представителя КПРФ телеканал "360".

Он также отметил, что после этой фразы в ролике ничего другого не следует, а это означает, что ее вырвали из контекста. В действительности окончание фразы звучало так: "сволочь, которая лезла на нашу страну", подытожил Ющенко.

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Автор: Ирина Большунова
#зюганов #кпрф #коммунисты

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