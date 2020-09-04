Коммунисты заявили, что фразу Зюганова про "остальную сволочь" смонтировали

Фразу лидера коммунистов Геннадия Зюганова про "остальную сволочь" объяснил руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Ранее СМИ сообщили, что на выступлении в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Зюганов заявил, что Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах "всех подряд: и русских, и евреев, и цыган, и поляков. И всю остальную сволочь". Как уточнил Ющенко, видеозапись, которая распространяется в Сети, является монтажом. По его словам, ролик "смонтировали, подрезали и подредактировали", а затем выложили в Сеть.

"Любой сюжет можно смонтировать так, что завтра вы с ног на голову поставите. И дальше будем так же задавать вопросы, как так получилось", — цитирует представителя КПРФ телеканал "360".

Он также отметил, что после этой фразы в ролике ничего другого не следует, а это означает, что ее вырвали из контекста. В действительности окончание фразы звучало так: "сволочь, которая лезла на нашу страну", подытожил Ющенко.