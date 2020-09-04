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20:24   4 Сентября 2020
Экономика

Некоторым россиянам перечислят по 30 тысяч на решение насущных проблем

Некоторым россиянам перечислят по 30 тысяч на решение насущных проблем

Дополнительную материальную помощь от государства получат некоторые семьи. С 4 сентября вступят в силу правила о порядке расходования этих средств, россияне смогут потратить их на решение текущих проблем.

Речь идет о социальных контрактах, которые выдавались некоторым малоимущим семьям в текущем году. Государство расширило рамки использования денег. Если раньше граждане могли потратить средства только на переобучение или трудоустройство, то теперь в перечень входит подготовка детей к школе, открытие своего бизнеса и решение текущих проблем, пишет PRIMPRESS.

Размер материальной поддержки зависит от региона проживания семьи. В среднем сумма по стране составляет 30 тысяч рублей. Малоимущая семья может заключить социальный контракт с отделением Социальной защиты, если уровень ее дохода не превышает уровень прожиточного минимума.

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Автор: Илья Романович
#выплаты #семьи #соцконтракт

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