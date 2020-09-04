Некоторым россиянам перечислят по 30 тысяч на решение насущных проблем

Дополнительную материальную помощь от государства получат некоторые семьи. С 4 сентября вступят в силу правила о порядке расходования этих средств, россияне смогут потратить их на решение текущих проблем.

Речь идет о социальных контрактах, которые выдавались некоторым малоимущим семьям в текущем году. Государство расширило рамки использования денег. Если раньше граждане могли потратить средства только на переобучение или трудоустройство, то теперь в перечень входит подготовка детей к школе, открытие своего бизнеса и решение текущих проблем, пишет PRIMPRESS.

Размер материальной поддержки зависит от региона проживания семьи. В среднем сумма по стране составляет 30 тысяч рублей. Малоимущая семья может заключить социальный контракт с отделением Социальной защиты, если уровень ее дохода не превышает уровень прожиточного минимума.