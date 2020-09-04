Козенко: завершения войны в Донбассе хотят все, кроме кучки политиков Киева

"Выздоровление" Украины на тему Донбасса отметил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко. Также политик заявил об отсутствии линий и границ для руководства Украины.

Депутат привел в пример нелогичные решения властей Украины. В частности, запрет русского языка и георгиевской ленты, а также российской и советской символики, традиций и культуры.

"Тот факт, что слова о признании за Донбассом особого статуса начинают звучать от официальных лиц Украины, дает надежду на скорейшее их выздоровление", — обратил внимание политик.

Российский депутат отметил, что окончания войны в Донбассе не хотят лишь те киевские политики, которые получают за это деньги. В ДНР и ЛНР никто не верит в мирные намерения Киева, поэтому они надеются лишь на себя и на Россию. Козенко убежден, что отказываться от "минского" формата пока не стоит, так как на него еще есть надежда, пишет "Украина.ру".