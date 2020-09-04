Немецкий депутат усомнился в заявлении Бундестага о Навальном

Заявление Бундестага об отравлении блогера Алексея Навального "Новичком" не вызвало доверия у депутата Ландтага Берлина от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманн. Он уверен, что все дело в желании ФРГ продлить санкции против России.

Нахождение блогера Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" позволяет немецким политикам заниматься спекуляциями и заявлять о том, что его якобы отравили "Новичком". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как передает Федеральное агентство новостей, заявил, что немецкая сторона до сих пор не предъявила никаких доказательств отравления блогера.

Недоверие заявлениям Бундестага выражают некоторые германские политики. Например, депутат берлинского Ландтага от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что вся эта шумиха устроена для того, чтобы продлить санкции против России.