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20:11   4 Сентября 2020
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах зеленого чая

Ученые рассказали о полезных свойствах зеленого чая

Антиоксидант, который содержится в зеленом чае, усиливает эффективность антибиотиков, помогая бороться с супербактериями, рассказали ученые из Великобритании и Германии.

Речь идет о препарате, который является природным антиоксидантом. Вещества входят в состав фруктов и ягод, но эпигаллокатехин галлат известен как основное активное вещество зеленого чая. Если его добавить в смесь антибиотиков, то заметно повыситься эффективность борьбы с бактериями.

Также телеканал "360" передает, что регулярное употребление зеленого чая укрепляет иммунитет и помогает уменьшить вес. Об этом рассказали диетологи.

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Автор: Яна Либерман
#ученые #антибиотики #чай

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