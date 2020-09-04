Ученые рассказали о полезных свойствах зеленого чая

Антиоксидант, который содержится в зеленом чае, усиливает эффективность антибиотиков, помогая бороться с супербактериями, рассказали ученые из Великобритании и Германии.

Речь идет о препарате, который является природным антиоксидантом. Вещества входят в состав фруктов и ягод, но эпигаллокатехин галлат известен как основное активное вещество зеленого чая. Если его добавить в смесь антибиотиков, то заметно повыситься эффективность борьбы с бактериями.

Также телеканал "360" передает, что регулярное употребление зеленого чая укрепляет иммунитет и помогает уменьшить вес. Об этом рассказали диетологи.