Американский художник сложил портрет Трампа из 2020 фаллоимитаторов

Американский художник из Кливленда Стивен Манка сложил портрет президента США Дональда Трампа из 2020 фаллоимитаторов. Об этом сообщает издание Scene.

Фактически это были не фаллоимитаторы как таковые, а металлические формы с завода, при помощи которых изготавливались игрушки для взрослых. Формы списали и собирались переплавить, но Стивен Манка придумал из них инсталляцию. По словам художника, над портретом пришлось потрудиться, так как не все складывалось гладко.

"Потребовались некоторые усилия, чтобы создать правильные теневые эффекты путем тщательного анализа длины, плотности и формы используемых предметов, но конечный результат безошибочно идеален", — цитирует автора портрета "ПолитРоссия".

Сейчас портрет американского лидера находится в мастерской художника, который думает над тем, как установить конструкцию вертикально. По словам Манка, количество фаллоимитаторов тоже выбрано не случайно, так как именно в 2020 году состоятся президентские выборы в США, а сам он будет голосовать за демократа Джо Байдена.