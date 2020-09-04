Баранец прокомментировал появление у границ Белоруссии войск США

США усиливают свою военную группировку у белорусских границ. В Литву переброшен батальон ВС США, и это является тревожным знаком, считает полковник в отставке Виктор Баранец.

В Литву переброшены не только военнослужащие, но также бронетехника. Среди прочих Баранец выделил основные боевые танки M1 Abrams и БМП M2 Bradley. Помимо этого, там находятся и боевые истребители. Это крайне опасные игры, передает слова полковника издание "ПолитРоссия".

НАТО продолжает увеличивать вооруженную группировку на территории стран Прибалтики, а также в Польше. Баранец отметил, что эти действия направлены как против Белоруссии, так и против России.

"Все это происходит как на белорусском направлении, так и вблизи границ России, в том числе около Калининградской области", — подчеркнул отставной военный.

Таким образом на территории Восточной Европы создается крупная ударная группировка под видом постоянных военных учений. Впрочем, разведывательные структуры Белоруссии и России внимательно следят за обстановкой, заметил Баранец.