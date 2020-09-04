Манукян считает "бутылку" Навального очередным фейком западных СМИ

Россия уже вынесла свой вердикт по ситуации с Алексеем Навальным и будет стоять на нем до конца, заявил член ОП РФ Вадим Манукян.

Немецкое издание Spiegel опубликовало материал, в котором рассказало о некой "бутылке" Навального. По данным СМИ, она якобы попала в руки местных медиков от родственников блогера. В ней, как и в крови, а также моче Навального были обнаружены "отравляющие вещества". Однако, несмотря на всю сенсационность заявления, немецкое издание не приводит каких-либо доказательств этого.

России в сложившейся ситуации важно придерживаться точки зрения омских врачей, которым никакую "бутылку" родственники блогера почему-то не предоставляли. Кроме того, специалисты из РФ дали довольно четкий ответ на вопрос об "отравлении" Навального, чего до сих пор не могут сделать их зарубежные коллеги, отметил Манукян в беседе с журналом "Слово и Дело".

"Я думаю, какие-то новые детали и версии будут появляться постоянно. Будут наверняка подводить всю эту историю под необходимый им результат, но на самом деле омские врачи уже свой вердикт вынесли", — заявил член ОП РФ.

Вопросы в сложившейся ситуации с "бутылкой" должны быть адресованы не к России, а к Германии. Однако немецкие специалисты или СМИ вряд ли смогут дать исчерпывающие ответы из-за отсутствия каких-либо доказательств, подытожил Манукян.