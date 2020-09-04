Заместитель госсекретаря США и посол России обсудили "дело Навального"

Ситуация с блогером Алексеем Навальным стала темой обсуждения первого замсекретаря США Стивена Бигэна и посла России Анатолия Антонова, сообщил Госдеп.

Бигэн выразил обеспокоенность касательно заявлений об "отравлении Навального", и призвал Россию к сотрудничеству в международном расследовании, передает ТАСС.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Навальный был якобы отравлен веществом "Новичок". Однако ни одна из проведенных на территории Российской Федерации криминалистических экспертиз не выявила в анализах блогера каких-либо синтезированных ядов.

В свою очередь, депутат бундестага Вальдемар Гердт сообщил, что вся ситуация с Навальным направлена в первую очередь на ухудшение отношений между Россией и Германией, а также является ударом по газовому проекту "Северный поток — 2". А вот для РФ в его "отравлении" нет ни малейшей выгоды, подчеркнул парламентарий.