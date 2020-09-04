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19:27   4 Сентября 2020
Общество

Ученые нашли способ лечить алкогольную зависимость бактериями из фекалий

Ученые нашли способ лечить алкогольную зависимость бактериями из фекалий

Ученые из университета Виргинии проводят исследование по пересадке людям, страдающим алкоголизмом, бактерий из кала другого человека.

Материалы исследования размещены в журнале Hepatology. Эксперимент провели на группе мужчин в возрасте старше 60 лет, которые страдают от цирроза печени из-за алкоголизма. Трансплантация проводилась с помощью клизмы. В результате испытаний у 9 из 10 мужчин снизилась тяга к алкогольным напиткам, и уменьшилось содержание метаболитов от алкоголя в моче.

Телеканал "360" передает, что женщинам, чтобы обзавестись зависимостью, нужно от трех до пяти лет. Мужчины становятся хроническими алкоголиками за 10-15 лет. Об этом сообщил "МедикФорум".

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Автор: Ирина Большунова
#ученые #пересадка #алкоголизм

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