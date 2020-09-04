Ученые нашли способ лечить алкогольную зависимость бактериями из фекалий

Ученые из университета Виргинии проводят исследование по пересадке людям, страдающим алкоголизмом, бактерий из кала другого человека.

Материалы исследования размещены в журнале Hepatology. Эксперимент провели на группе мужчин в возрасте старше 60 лет, которые страдают от цирроза печени из-за алкоголизма. Трансплантация проводилась с помощью клизмы. В результате испытаний у 9 из 10 мужчин снизилась тяга к алкогольным напиткам, и уменьшилось содержание метаболитов от алкоголя в моче.

Телеканал "360" передает, что женщинам, чтобы обзавестись зависимостью, нужно от трех до пяти лет. Мужчины становятся хроническими алкоголиками за 10-15 лет. Об этом сообщил "МедикФорум".