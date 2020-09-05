Каждый пятый житель Смоленска не знает, за кого голосовать на выборах
Проведенный 27 августа опрос ВЦИОМ показал, что на выборах губернатора Смоленской области проголосовать за действующего главу региона Алексея Островского намерены 57% респондентов. При этом каждый пятый смолянин (22%) не определился и не знает, за кого отдаст голос 13 сентября. Политологи объясняют такие результаты усталостью от Островского и отсутствием реальной конкуренции на выборах.
Согласно опросу, поддержка у действующего губернатора одна из самых низких среди остальных регионов. Проигрывает Островскому лишь глава Пензенской области Иван Белозерцев, за которого намерены отдать свой голос 53% опрошенных. Главного конкурента действующего губернатора — кандидата от КПРФ Андрея Митрофаненко, — планируют поддержать лишь 10% жителей Смоленской области.
Столь высокий процент неопределившихся свидетельствует об усталости смолян от Островского, предположил в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Ставленник ЛДПР возглавляет Смоленскую область с 2012 года. Тогда после отставки губернатора Сергея Антуфьева его назначили врио, а в должность главы региона он вступил 26 апреля 2012 года.
Островский переизбрался на второй срок в 2015 году, набрав более 65 % голосов.
«Усталость — очень точный термин. Островский достаточного давно сидит на своем посту. Успехи есть, но в целом в регионе очень сложная экономическая ситуация. Образ Островского не воспринимается однозначно позитивно», — сказал политолог.
Один из самых серьезных провалов Островского на посту губернатора — многомиллионные хищения при подготовке к празднованию 1150-летия Смоленска. В январе 2016 года после нескольких публикаций в местной прессе МВД завело уголовное дело по факту разворовывания бюджетных средств. Одним из ключевых фигурантов дела стал предприниматель Кирилл Огарков, который пришел в регион как раз после назначения губернатором Островского, в 2013 году, и был привлечен к строительству крупнейших «юбилейных» объектов.
Ущерб бюджету региона от действий Огаркова достиг 180 миллионов рублей. А в начале апреля 2015 года протеже губернатора, начальник департамента социального развития Юлия Новикова, также стала главным фигурантом коррупционного расследования. Ее обвинили в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Кроме того, по мнению правоохранителей, госслужащая была причастна к делу о получении взятки.
Репутационный скандал произошел непосредственно с Островским в 2018 году. В комментариях на личной странице в Facebook губернатор назвал смолянку Анну Азаренкову «шизоидной дурой» за то, что та засомневалась в количестве участников акции «Бессмертный полк», прошедшей в областном центре. Позже чиновник назвал случившееся «провокацией» и заявил, что его аккаунт взломали. Однако осадочек у жителей города, конечно же, остался.
О шатких позициях ставленника Владимира Жириновского говорят многие эксперты. Политолог и политтехнолог Евгений Минченко в рейтинге глав регионов «Госсовет 2.0» поместил Островского в «красную (кризисную) зону». Его рейтинг составил 9 баллов из 22. В национальном рейтинге губернаторов за июль-август 2020 года Островский занял только 45-е.
Высокий процент неопределившихся в регионе Потуремский объясняет и низкой конкурентностью на выборах губернатора Смоленской области. Кроме коммуниста Митрофаненкова, кандидатами зарегистрированы депутат Смоленской облдумы Ольга Калистратова («Справедливая Россия»), а иакде первый замдиректора Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный центр» Александр Бичаев («Коммунисты России»).
«Конкурентный ландшафт в регионе играет роль. Здесь Островскому надо отдать должное — он достаточно эффективно ослабил конкурентов. Однако это не повышает интерес к выборам вообще», — говорит эксперт.
Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян допускает, что при высокой явке те самые 22% жителей региона могут отдать свои голоса за соперников Островского.
«Большую роль в том, как эти 22% сыграют, зависит от явки. Если явка будет небольшой, эти 22% просто не придут, грубо говоря. Это никак не скажется на итогах голосования. Если явка будет высокая, то, конечно, неопределившиеся, при условии , что часть из них придут на участок, могут отдать побольше голосов второму кандидату», — считает политолог.
Треть потенциальных избирателей — жители Смоленска, напомнил эксперт. Это играет немаловажную роль в распределении голосов.
«Жители областных центров, как правило, больше переживают из-за своего мэра или сити-менеджера. Город — такой организм, что он сам по себе фактически регион. Если каждый третий в выборке является жителем Ссмоленска. то он [опрос ВЦИОМ] и обеспечил эти 22%», — резюмировал Кирьян.
Выборы губернатора Смоленской области пройдут с 11 по 13 сентября.
Справка ПС: опросы ВЦИОМ проведены по заказу АНО «Экспертный институт социальных исследований» 19–21 августа 2020 года в ЕАО и Иркутской области. С 15 по 21 августа 2020 года – в Калужской, Ленинградской, Пензенской, Смоленской областях, в Татарстане и Чувашии. В каждом из регионов в исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод проведения опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.