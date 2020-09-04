Эксперты сообщили, что туристы после отдыха вновь хотят вернуться в Крым

Большинство посетивших Крым в 2020 году туристов, хотели бы снова вернуться на отдых в республику, сообщило министерство курортов и туризма региона.

Специалисты с помощью анкеты провели опрос. В нем приняли участие более трех тыс. отдыхающих. По предварительным результатам опроса выяснилось, что количество туристов, которые планируют вернуться на отдых в Крым, будет, как минимум, на уровне прошлого года, рассказали в ведомстве.

Телеканал "360" передает, что примерно половина россиян хотят на пенсии жить рядом с морем. Данные получены в результате опроса, проведенного НПФ Сбербанка и маркетплейсом авторских туров YouTravel.me.