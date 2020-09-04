Названы регионы с самыми высокими зарплатами массовых профессий

В августе профессия комплектовщика стала самой популярной массовой специальностью. Наибольшую зарплату для этих специалистов предлагают не где-нибудь в северных регионах, а в Краснодарском крае — 87 тысяч рублей. Об этом «Политике Сегодня» сообщила PR-менеджер сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру Ольга Шабаева.

Не менее хорошо должность комплектовщика оплачивается в Ульяновской области, где специалисты могут получать до 79 тысяч рублей. На третьем месте — Москва со средним заработком в 75 тысяч.

Кроме того, в «Работе.ру» обнаружили, что довольно часто работодатели ищут укладчиков. Для них самые высокие средние зарплаты предлагают в Орловской области, а также в Республиках Марий Эл и Калмыкии. Там работникам могут заплатить до 90 тыс. рублей в месяц.

Интересно, что водителям такси самый высокий средний заработок гарантирован в Магаданской области — до 108 тыс. рублей. На Камчатке им предлагают до 106 тысяч руб., а в Москве — 101 тыс.

Грузчики также могут рассчитывать на высокий доход в некоторых регионах. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе их труд оплачивается в размере 69 тыс. рублей. В Москве грузчики могут рассчитывать на 63 тыс. руб., в Карелии зарплата незначительно меньше — 60 тыс. руб.

Высоко ценится профессия разнорабочих в Мурманской области. Там им предлагают самую высокую среднюю зарплату — до 125 тысяч рублей в месяц. В Республике Марий Эл разнорабочие могут зарабатывать до 105 тыс. рублей.

«Работа.ру» проанализировала порядка 30 тысяч вакансий для массового персонала, пользующихся наибольшей популярностью. На сайте размещено более 17,4 млн резюме, зарегистрировано более 485 тысяч работодателей и публикуется более двухсот тысяч вакансий каждый месяц.

Ранее сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий по удаленной работе в августе. Выяснилось, что одну из самых высоких зарплат может получать главный по историям в социальных сетях в компании-производителе смартфонов — от 250 тысяч рублей в месяц.

Сервис «Работа» составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий на удаленке. Возглавляет список «главный по сториз». Рассказываем, какие вакансии оказались на втором и третьем месте https://t.co/2UtKpAJynt pic.twitter.com/yUx1cLmF0d — The Village Екб (@thevillageekb) August 21, 2020

К примеру, от 175 тысяч рублей на удаленке предлагают инженеру автоматизированного тестирования с опытом работы от 1 года и идеальным знанием английского языка.