Онкологическое заболевание можно выявить с помощью краски для татуировок

Обнаружить рак поможет краска для татуировок, выяснили ученые Института биомедицинской инженерии при Калифорнийском университете.

Ученые создали новые контрастные вещества на основе обычных красителей, которые применяют при нанесении татуировок. Окрашивающие частицы присоединили к наночастицам для контраста изображения при распознавании раковых клеток.

Этот способ позволяет быстро выявить место опухоли. Красители, которые применяли в испытаниях, признаны безопасными. Специалисты провели исследования, информация о котором размещена в журнале Biomaterials Science.

Эксперты университета Алабамы считают, что у татуированных людей иммунитет крепче. Каждый сеанс — это маленький стресс, который тренирует иммунную систему, передает телеканал "360".