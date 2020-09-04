В Петербурге объявлен тендер на строительство станции метро "Пулково"

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ) объявил тендер на строительство участка красной ветки метро от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Пулково". Данные появились на официальном сайте госзакупок.

Облагораживание территории и транспортная доступность аэропорта в Северной столице обсуждается давно. Строительство станции — один из вариантов. Также возможно создание линии аэроэкспресса и запуск электрички по направлению на Москву.

Кроме того, в Петербурге находится на реконструкции станция "зеленой" ветки. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил перекрасить бывшую станцию "Новокрестовская", которая сейчас переименована в "Зенит", в сине-белый цвет. Это цвета петербургской футбольной команды "Зенит".

Телеканал "360" передает, что держатели бесконтактных карт "Мир" и владельцы Единой карты петербуржца могут ездить в метро до конца 2020 года со скидкой. Льгота действует с 1 января текущего года.