Политики Евросоюза: западные СМИ умышленно обвиняют Кремль в "отравлении"

Европейские политики прокомментировали заявления западных СМИ об инциденте с госпитализацией российского блогера Алексея Навального.

По мнению депутата Европейского парламента Виржини Жорон, западные СМИ намеренно обвиняют Кремль в "отравлении" скандального блогера, чей рейтинг популярности составляет около 2%. Жорон написала в своем Facebook, что ей грустно видеть "запуск этой машины" еще до того, как утвержден диагноз. Она подчеркнула, что этот инцидент не должен быть использован для возрождения напряженных отношений с Россией.

В свою очередь, депутат совета итальянского города Монца в своих соцсетях отметил, что если Кремль, по словам СМИ, действительно хотел "устранить" Навального, то почему блогеру так быстро была оказана необходимая помощь и беспрепятственная транспортировка в другую страну, передает "Газета.ру".