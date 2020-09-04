ТВ Белоруссии анонсировало показ записи разговора Варшавы и Берлина

Белорусское телевидение вечером 4 сентября покажет телезрителям запись разговора Польши и ФРГ.

Соответствующий диалог двух государств перехватила белорусская разведка. Именно на него ссылался действующий президент республики Александр Лукашенко в ходе его встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Тогда белорусский политик обозначил, что отравление главы признанного иноагентом в РФ ФБК Алексея Навального является фальсификацией. Об этом информировал Telegram-канал "Пул Первого".