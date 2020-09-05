Вести.ua: Байден пытается задобрить украинцев несбыточными обещаниями

Соединенные Штаты Америки оказывают беспрецедентное влияние на экономику Украины, но это не приносит стране никаких дивидендов. А в случае победы на предстоящих президентских выборах в США Джо Байдена, Украина и вовсе может не ждать ничего хорошего, несмотря на множество дающихся ей сейчас обещаний.

Об этом в пятницу, 4 сентября, пишет украинское издание «Вести.ua», рассуждая на тему того, чего ждать Киеву от предстоящих президентских выборов в США, в ходе которых за пост главы Белого дома соперничают нынешний резидент США республиканец Дональд Трамп, и кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден.

Согласно результатам независимых опросов, Трамп продолжает отставать от своего соперника, поэтому велика вероятность того, что 46-м президентом США станет Джо Байден.

В ходе напряженной избирательной кампании в США Украина играет, конечно, не первую, но и далеко не последнюю роль, отмечает автор материала.

Например, в шумном скандале с объявлением Дональду Трампу импичмента, главным героем выступил украинский президент Владимир Зеленский. А Джо Байден в своих предвыборных выступлениях неоднократно называл себя «большим другом Украины», а также обещал в случае своей победы выделить Киеву экономическую и военную помощь. Казалось бы, выбор стороны, за которую в ходе предстоящих выборов должен «болеть» Киев, очевиден, но, по мнению автора, все не так просто.

На протяжении долгого времени Украина лавировала между американскими демократами и республиканцами, выступая одновременно и за одних и за других.

«Для нас важна поддержка Штатов в целом, поэтому Киев не будет кого-либо из кандидатов выделять или поддерживать больше, ведь есть риски, что все карты могут перетасовать едва ли не в день выборов», — приводит издание слова бывшего посла Украины в США Валерия Чалого.

Тем более, отметил он, в США по украинскому вопросу между демократами и республиканцами установился полный консенсус – и те, и другие «привержены риторической поддержке Украине».

О «неизбирательности» Украины в отношениях с американскими «партнерами» можно судить по тому, как складывались отношения лидеров США с прошлыми и нынешними президентами Незалежной, продолжает рассуждать автор материала.

Например, напоминает он, Петр Порошенко за несколько лет успел «прикипеть» к демократу Байдену, но это не помещало ему изо всех силы пытаться наладить отношения и республиканцем Дональдом Трампом. Который в 2016 голу неожиданно для многих выиграл выборы у Хиллари Клинтон.

Владимир Зеленский в этом плане полностью придерживается курса своего предшественника и не позволяет себе резких колебаний к одной из сторон двухпартийной американской политической системы.

«Однако, и у Порошенко, и у Зеленского были скандалы, связанные с вмешательством во внутренние дела США, — у нынешнего президента это касалось скандала с Burisma и сыном Джо Байдена Хантером, у экс-гаранта — с так называемой «амбарной книгой» «Партии регионов» и экс-руководителем предвыборной кампании Трампа Полом Манафортом», — напоминает журналист «Вести.ua».

Поэтому можно не сомневаться, что Зеленский, до конца избирательной кампании в США будет придерживаться позиции «против всех и со всеми», не позволяя себе никаких политических заявлений о выборах и о возможном президенте США. Такое мнение в беседе с изданием высказал политолог-международник Денис Пилаш. Он также напомнил, что Украина вошла в число немногих стран, совершенно никак и ничем не отреагировавших на многомесячные протесты и погромы, организованные в Штатах движением Black Lives Matter и разгоны протестующих силовиками, продемонстрировав тем самым полную «аполитичность» нынешних украинских властей ко всему, что происходит в США.

«Он будет и с демократами, и с республиканцами. У него, если можно так выразиться, «аполитичная физиономия» и делать резких шагов в разные стороны он не будет — ему, грубо говоря, фиолетово. Это, кстати, как и в украинской политике — он всегда находиться где-то между», — отметил Пилаш.

С экспертом по международным вопросам согласен и его коллега политолог Антон Кучухидзе, который отмечает, что Зеленский с начала своего президентства изо всех сил старается не вмешивать Украину в американскую политику, обеспечивая таким образом задел для налаживания отношений с любым будущим президентом США – Трампом или Байденом.

Но несмотря на демонстративную аполитичность украинских властей, в Незалежной все же сформировались две коалиции: например, партия экс-президента Петра Порошенко ждет и надеется на победу Байдена. А большая часть монобольшинства, внефракционных депутатов и представителей ОПЗЖ рассчитывают, что президентом США останется Трамп.

При этом все политологи соглашаются друг с другом в том, что ни для одного из кандидатов связь с Украиной не является самоцелью, но тем не менее ни Трамп, ни Байден не хотят потерять контроль над таким важным геополитическим объектом, который к тому же представляет собой важный элемент давления на Россию.

Недавно Байден, в поздравляя Украину с 29-й годовщиной обретения ею независимости, заявил, что в качестве нового президента США он «еще больше» будет поддерживать Украину и помогать ей.

«Администрация Байдена будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие, при этом побуждая Украину проводить реформы, которые жизненно важны для ее успеха», — подчеркнул демократ.

Также Байден ранее не раз говорил о своем искреннем желании помочь в преобразовании Украины и обещал оказать Киеву «существенную военную помощь».

Однако Украине не впервой выслушивать такие щедрые обещания от «американских партнеров» и в Киеве уже начали догадываться, что обещания не всегда исполняются.

Например, предшественник Трампа на посту президента США Барак Обама не скупился на громкие заявления о поддержке Украины и на обещания военной помощи. Но Киев получил американское летальное оружие только после того, как Белый дом возглавил республиканец Дональд Трамп, который, кстати, не постеснялся заявить об этом прямо, напомнив, что при Обаме Украине от США доставались лишь «подушки и одеяла», а при нем Киев получил ракетные комплексы.

Можно не сомневаться, что в случае победы Джо Байдена, Вашингтон продолжит свою жесткую антироссийскую риторику, но ждать от него каких-то решительных действий все же не стоит, считает Кучухидзе.

«Он как кандидат может обещать все, что угодно. Подобные вещи решаются в Конгрессе, кто бы ни был, он должен найти общий язык с большинством. Поэтому эти обещания могут превратиться в реальность с вероятностью 50 на 50», — считает политолог-международник.

Также Байден, пока только на словах, обещает Украине финансовую помощь, заявляя, что, став президентом США он будет работать над увеличением прямых инвестиций Запада в украинскую экономику, а также поддержать ее энергетическую независимость, особенно, если Россия достроит и запустит свой «Северный поток-2».

Скорее всего, рассуждает автор материала, Байден своими щедрыми обещаниями пытается сыграть на контрасте с бизнес-ориентированным Трампом, который очень осторожен в обещаниях, особенно касающихся финансовой поддержки.

По мнению международника Пилаша, все внимание Байдена к Украине, вероятно, будет ограничиваться дружественной риторикой, которая, вовсе не факт, что обернется для той реальной выгодой

«Американская финансовая помощь — это не «план Маршалла», это деньги в обмен на соответствующие действия украинской власти в социально-экономическом секторе или (что чаще всего) в политике», — напоминает Пилаш.

Тем более, что сейчас беспрецедентное влияние Штатов на украинскую экономику не только не приносит дивидендов, но и оборачивается во вред, как, например, в случае с предприятием «Мотор Сич», когда возможное развитие гигантского предприятия было остановлено в результате вмешательства Вашингтона.

Таким образом, заключает автор материала, Украина может не рассчитывать на что-то хорошее от возможной победы Байдена на предстоящих выборах в США. Учитывая весь предыдущий опыт, можно смело сказать, что тот продолжит использовать «украинское направление» лишь в качестве одного из элементов большой геополитической игры против России.