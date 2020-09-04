Перенджиев сравнил грузинскую пропаганду с заявлениями украинских политиков

Заявления грузинских лейбористов о намерении вернуть Южную Осетию в состав страны являются пропагандой и направлены на то, чтобы получить больше поддержки на выборах в парламент. Об этом рассказал политолог Александр Перенджиев.

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нателашвили в четверг, 3 сентября, пригрозил, что поднимет флаг Грузии над военной базой России, расположенной в Южной Осетии. Кроме того, Нателашвили призвал власти государства начать работу над "миллиардными санкциями" в отношении "оккупировавшей Грузию" России.

Член экспертного совета организации "Офицеры России", доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с "ПолитРоссией" заявил, что воспринимать всерьез заявления Нателашвили не стоит. Эти слова сказаны в "предвыборной горячке". Грузия не станет ничего предпринимать для захвата Южной Осетии, дальше провокаций дело не пойдет. В Тбилиси отлично понимают, что Россия - серьезный противник, который легко даст отпор.

Сами грузины не пойдут в бой, если им не помогут иностранные покровители. Перенджиев также сравнил речи грузинских политиков с заявлениями украинских чиновников.