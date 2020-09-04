Путин поздравил участников и организаторов "Что? Где? Когда?" с юбилеем

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников, зрителей и организаторов телевизионной игры "Что? Где? Когда?" с 45-летием со дня выхода в эфир. Телеграмма была обнародована в пятницу на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что телеигра еще с первых выпусков, которые вышли в 1975 году, обрела исключительную популярность и стала одной из наиболее интересных и интеллектуальных передач на российском телевидении, передает ТАСС.

"Благодаря творческому содружеству команд знатоков и зрителей, сложным вопросам и поискам правильных ответов в студии создается особая, проникнутая искренними эмоциями атмосфера, которую так ценят любители знаменитой телевизионной игры", — сказал российский президент.

Он отметил содействие основателей и ветеранов клуба знатоков, а также тенденцию к сохранению сложившихся традиций.