Политики обсуждают возможность ужесточить экономические санкции против РФ и западную позицию по отношению к Москве, но есть один статистический показатель, взглянув на который, лучше задуматься о целесообразности подобных шагов. Говорится в статье Хольгера Цшэпитца (Holger Zschäpitz), опубликованной немецким изданием Die Welt.

По его словам, в российском бюджете есть деньги, поэтому РФ не получится «поставить на колени». Объем валютных резервов РФ недавно достиг 600 млрд долларов, чем установил новый рекорд. При этом, цены на нефть, которая является главным источником доходов РФ, далеки от наивысших значений, а антироссийские санкции никто не отменял.

Российскому лидеру Владимиру Путину удалось финансово подготовить страну к конфликту с Западом. Стратег независимой консалтинговой компании Macro-Advisory Крис Вифер (Chris Weafer) добавил, что у РФ не только пятые по величине финансовые резервы в мире, но и шестой с конца размер госдолга.

«Правительство находится в комфортном положении, будучи не слишком уязвимым в геополитическом плане», — считает Крис Вифер.

По его словам, если сравнить с финансовыми кризисами прошлых лет, например, в 1998-2000, 2008-2010 и 2014-2016 годах, то становится очевидно, что российская экономика стала стабильнее. Также не наблюдается никаких признаков паники.

«В сейфах есть деньги — и золото», — подчеркнул Крис Вифер.

Устойчивость РФ — результат экономической политики президента Владимира Путина, продолжил Хольгер Цшэпитц. Предыдущие года показали, что у российского лидера есть важные принципы и убеждения в экономической сфере. Например, президент РФ отказался от слишком больших долгов и нарастил финансовые резервы.

Это проявилось еще в 2002 году, считает Хольгер Цшэпитц, когда Владимир Путин поддержал инициативу бывшего министра финансов Алексей Кудрина направить деньги от приватизации концерна «Славнефть» на создание Фонда национального благосостояния.

В 2014 году обвалились цены на нефть. Президент РФ распорядился обесценить рубль, благодаря чему доходы от экспорта нефти в национальной валюте сократились не столь стремительно. Также Владимир Путин ввел так «бюджетное правило», которое предотвратило «взлет» государственного долга.

Одновременно президент РФ реструктуризовал российские валютные резервы, отказался от доллара и нарастил запасы золота. Если в 2008 году на долю золота в структуре резервов РФ приходилось всего 2,2%, то к апрелю 2015-го показатель составил 13,5%, а сейчас цифра удвоилась и составила почти четверть всех резервов страны.

Благодаря росту цен на золото российские резервы взлетели в стоимости и достигли в начале августа исторического рекорда в 600 млрд долларов. В 2020 году российская казна дополнительно получила 47 млрд долларов, причем доля золота, если учитывать роста цен на него, составила около 38 млрд.