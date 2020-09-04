В Сети высмеяли Украину, которая не верит в российскую вакцину от COVID-19

Пользователи Сети раскритиковали главу здравоохранения Украины за заявление о закупках вакцины от COVID-19 у ряда стран, кроме России.

Киев намерен закупать вакцину от коронавирусной инфекции у США, Швеции или Китая, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Исходя из его слов, становится очевидно, что украинская сторона готова к сотрудничеству с любыми производителями вакцины, кроме российских, сообщает "ПолитНавигатор".

Россияне напомнили Степанову, что на российскую вакцину уже поступили заявки от ряда европейских стран, а Украина не входит в этот список.

"Она и в Крымский мост не верила..." — написал пользователь под ником "Русский след".

"Каждый судит по себе, кто же им доктор, если Украина за годы своей "незалежности" стала ни на что не способна. Более 20 стран заявили о намерении покупать российскую вакцину, а тут Украина вся из себя в позу встала, вот пусть и стоит", — написала Vera Brazdnits.

"Странно, а почему Украине надо закупать у кого-то вакцину? Разве Украина после декоммунизации сама не может уже разрабатывать свои вакцины? И кто не дает? Видимо, Россия и не даюет? И если бы не агрессор, то весь Мир уже закупал бы украинскую вакцину!" — пишет пользователь с ником "Алексин".

"Ну не верит, и не надо. Нам какая печаль? Хочет покупать с наценкой от китайцев? Бог в помощь. У арийцев свои причуды", — заявила Maria Fedorovna.

Ранее телеканал "360" сообщал, что правительство США выделит Украине 3 млн долларов.