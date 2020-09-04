Суд арестовал на 14 суток директора "Открытой России" Пивоварова

Тверской районный суд арестовал директора нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова. Ему назначили административное наказание в виде ареста на 14 суток.

Суд постановил, что Пивоваров организовал публичное мероприятие на Пушкинской площади, которое повлекло за собой помехи движению пешеходов и транспорта. По данным следствия, директор "Открытой России" разместил в Сети пост с призывом к массовому собранию людей. Пивоваров организовал 15 июля сбор подписей под иском с требованием аннулирования итогов голосования по поправкам в Конституцию.

Правоохранители задержали директора "Открытой России" вечером 3 сентября в районе Петровки в центре Москвы. Его доставили в ОВД "Тверской".