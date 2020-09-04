Ищенко предсказал необратимую ликвидацию государственности Украины

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко подвел политические итоги лета для Украины. По его мнению, снижение рейтинга украинского лидера Владимира Зеленского и правящей партии «Слуга народа», экономические проблемы и тупик по Донбассу не самое важное, что случилось за минувшее лето.

«Главное, что произошло на Украине, это уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты», — считает Ищенко.

Политолог разъяснил, если температура тела опустилась до 34 градусов и «начало плохо пахнуть», тогда это означает, что человек умер. Однако, плохой запах и низкая температура совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что человек умер. Аналогичная ситуация и на Украине. Ищенко считает, что политический труп нельзя реанимировать.

Местные выборы на Украине назначили на 25 октября, следовательно, избирательная кампания начинается за 50 дней до назначенной даты — 5 сентября. Политолог, размышляя о политической осени на Украине, отметил, что людей ждет «день сурка». Украинцы проголосуют за очередного «спасителя», но на местных выборах.

«Они сейчас местные выборы рассматривают фактически как… даже не референдум о доверии Зеленскому, а как возможность дать старт приходу к власти какой-нибудь другой политической структуры, соответственно, опять сейчас будут голосовать за какого-то абстрактного «спасителя», который должен прийти, и все само собой должно переустроиться. А потом будет очередное разочарование», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Согласно данным опроса украинского центра экономических и политических исследований, президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 49% респондентов, Верховной раде — 75%, правительству — 72%, а чиновникам — 78%. Также 71% украинцев не доверяют политическим партиям страны.

Исследователи считают, что такая реакция граждан Украины на опрос об отношении к действующей власти говорит о высоком уровне отчуждения между структурами и украинцами. Люди негативно оценили работу властей.

Например, предыдущий политический сезон начинался на Украине со стремительного роста доверия к органам власти,а вот вхождение в сезон «осень 2020 — весна 2021» происходит на фоне падения доверия к властным институтам.