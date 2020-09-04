«Главное, что произошло на Украине, это уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты», — считает Ищенко.

Политолог разъяснил, если температура тела опустилась до 34 градусов и «начало плохо пахнуть», тогда это означает, что человек умер. Однако, плохой запах и низкая температура совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что человек умер. Аналогичная ситуация и на Украине. Ищенко считает, что политический труп нельзя реанимировать.

Ищенко предсказал необратимую ликвидацию государственности Украины

Местные выборы на Украине назначили на 25 октября, следовательно, избирательная кампания начинается за 50 дней до назначенной даты — 5 сентября. Политолог, размышляя о политической осени на Украине, отметил, что людей ждет «день сурка». Украинцы проголосуют за очередного «спасителя», но на местных выборах.

«Они сейчас местные выборы рассматривают фактически как… даже не референдум о доверии Зеленскому, а как возможность дать старт приходу к власти какой-нибудь другой политической структуры, соответственно, опять сейчас будут голосовать за какого-то абстрактного «спасителя», который должен прийти, и все само собой должно переустроиться. А потом будет очередное разочарование», — резюмировал Ростислав Ищенко.

Ищенко предсказал необратимую ликвидацию государственности Украины

Согласно данным опроса украинского центра экономических и политических исследований, президенту Владимиру Зеленскому не доверяют 49% респондентов, Верховной раде — 75%, правительству — 72%, а чиновникам — 78%. Также 71% украинцев не доверяют политическим партиям страны.

Исследователи считают, что такая реакция граждан Украины на опрос об отношении к действующей власти говорит о высоком уровне отчуждения между структурами и украинцами. Люди негативно оценили работу властей.

Например, предыдущий политический сезон начинался на Украине со стремительного роста доверия к органам власти,а вот вхождение в сезон «осень 2020 — весна 2021» происходит на фоне падения доверия к властным институтам.