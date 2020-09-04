Норвегия расширяет военную базу для атомных подлодок США

Норвегия обеспечила американским атомным подводным лодкам возможность чаще заходить на свою военно-морскую базу Тромсе и размещать нас севере страны субмарины на постоянное базирование, завершив работы по расширению базы.

Об этом в пятницу сообщает норвежское издание Breaking Defense, напоминая, что за последний год американские подлодки, несмотря на обычную для Военно-морских сил США закрытость в вопросах развертывания подводного флота, дважды заходили в Норвегию.

Оба эти визита, и особенно недавний заход многоцелевой атомной подлодки SSN-21 Seawolf , послали России «четкий сигнал об американском присутствии» в арктическом регионе, подчеркивает издание.

«Боевая служба «Сивулф», полеты B-52, участие авианосца в заполярных учениях Trident Juncture – все это говорит о растущей демонстративности присутствия США в Арктике», — приводит издание слова заместителя главы европейского направления в Центре стратегических и международных исследований CSIS Рэйчел Эллехуус.

Завершенное сейчас расширение норвежской военной базы позволит американским подлодкам не ограничиваться кратковременными заходами, а заниматься длительным разведыванием на севере Норвегии. При этом теперь базой Тромсе смогут пользоваться и надводные военные корабли, например, 17 августа туда уже заходил завершивший 50-дневное боевое дежурство в Заполярном регионе эсминец «Рузвельт».

В то же время, отмечает издание, на базе Тромсе завершена лишь основная часть по расширению, а доделки и доработки будут продолжаться еще какое-то время. Кроме того, норвежские власти еще должны согласовать правила пребывания в их территориальных водах американских военных подводных лодок.

Напомним, новая норвежская военно-морская база Тромсе создается для замены закрытой более десяти лет назад базу Олавсверн, которую сейчас арендует российская геологоразведочная компания «Севморнефтегеофизика», чей научный флот проводит работы в прилегающих водах.

При создании базы Тромсе Норвегия использовала инфраструктуру коммерческого порта Гретсунд, расположенного севернее города с таким же названием.

По мнению специалистов, закрытие в 2009 году военно-морской базы Олавсверн негативно отразилось на возможностях развертывания НАТО своих военно-морских сил за Полярным кругом. Американским подлодкам пришлось для технического обслуживания и пополнения припасов пришлось использовать расположенную на юге Норвегии базу Хоконсверн, которая находится на расстоянии 1200 километров юго-восточнее Олавсверна.

Летом текущего года военный эксперт из России Владислав Шурыгин заявил, что США на протяжении последних 70 лет работают над проектом нанесения ударов по нашей территории через Северный полюс, так как это направление является наиболее коротким.

«Через него пролегает самое короткое расстояние от США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири», — предупредил военный эксперт.

С Шурыгиным в данном вопросе согласился российский сенатор Франц Клинцевич, который отметил, что американцев нельзя заподозрить в дружественных намерениях относительно Российской Федерации. При этом он добавил, что Штаты никогда не решают только одну задачу за раз, поэтому их активность в арктическом регионе может свидетельствовать не только о подготовке военного удара по России по кратчайшей траектории, но и о том, что Вашингтон присматривается к богатствам данного региона и хочет ими поживиться.