Названы сроки вакцинации населения России от коронавируса

Провести вакцинацию от коронавируса для населения России можно в течение 12 месяцев, сообщил директор Института им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург считает, что прививки от коронавирусной инфекции жители России могут получить за 7–12 месяцев. Затем российский препарат пойдет на экспорт в зарубежные страны. Первые партии вакцины "Спутник V" уже поступили в три лечебных заведения Москвы. Препарат проходит пострегистрационные испытания. Планируется участие 40 тысяч добровольцев.

Первые в очереди на получение препарата находятся люди, состоящие в группе риска, а также работники медицины и образования. Одними из первых в стране прививки сделали мэр Москвы Сергей Собянин и Министр обороны РФ Сегрей Шойгу.