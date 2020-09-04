Ушел из жизни конструктор Ту-154 Александр Шенгардт

Скончался конструктор массового лайнера Ту-154 Александр Шенгардт. Ему было 95 лет, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу "Туполева".

Прощание с советским и российским авиаконструктором пройдет 8 сентября. Александр Шенгардт был человеком, который умел правильно ставить задачи и подмечать все мелочи, отметил заместитель гендиректора КБ "Туполев" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов.

Авиаконструктор трудился в конструкторском бюро более 70 лет. В течение 35 лет он был главным конструктором, в том числе и во время создания Ту-154. Лайнер стал самым массовым в истории советской и российской гражданской авиации. В 1980 году Шенгардт получил звание "Лауреат Ленинской премии", в 1997 году — "Заслуженный конструктор России".