Сенатор Джабаров: следы яда на коже Навального могли появиться в Германии

Немецкий журнал Spiegel со ссылкой на правительственные источники сообщил, что специалисты ФРГ нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок» не только в крови, но и на коже, в моче и бутылке Алексея Навального. Предположительно, политик пил воду из бутылки уже после отравления, поэтому в ней и были обнаружены следы яда.

Politiker aller Parteien fordern den Baustopp der Gaspipeline Nord Stream 2. Lesen Sie bei SPIEGEL+, warum sich die Bundesregierung damit so schwer tut? https://t.co/0uh5ETGKvn — DER SPIEGEL (@derspiegel) September 4, 2020

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Политикой Сегодня» к заявлениям немецкой прессы отнесся скептически. По его мнению, если бы Навальный действительно был отравлен «Новичком», то от его воздействия также бы пострадали окружающие. Сенатор предположил, что следы яда сфабриковали после перелета политика в Германию.

«Продолжается большая провокация, мощная игра, в которую вписалась, к сожалению, и Германия. Чего я не ожидал, откровенно говоря. Что касается «Новичка», то, вы извините, там половина самолета должна была лечь рядом с ним [Навальным]. Но ничего не произошло. Ни сопровождающие, никто не заразился, никто ничего не подхватил. У меня впечатление, что произошло внешнее воздействие уже после того, как Навальный прибыл в Германию. Кто-то очень постарался, чтобы найти в его анализах и на одежде следы отравляющего вещества. Это как вариант», — полагает собеседник ПС.

Кроме того, Джабаров призвал Spiegel и немецких врачей предоставить российской стороне заверения с официальными документами, поскольку пострадал гражданин России.

«Тогда Россия обязательно примет участие в расследовании. Почему нас отстраняют, не информируют? Только по факту ставят. Пожалуйста, сделайте, как это положено во всех цивилизованных странах. Передайте все материалы России. Подключите российских следователей, экспертов, специалистов. Чтобы они сели вместе с немецкими коллегами за стол и обсудили все вопросы», — предложил сенатор.

Собеседник ПС добавил, что в версии об отравлении Алексея Навального есть признаки политического заказа. Джабаров напомнил, что до этого момента политик находился под подпиской о невыезде.

«По сути, мы вообще могли не отпускать его. Он — обвиняемый по делу. Если бы действительно была вероятность нахождения чего-то, кто бы его выпустил? Его отпустили в полной уверенности, что все там нормально. Но поскольку родственники настаивали, Россия проявила гуманизм, за который сейчас, к сожалению, приходится расплачиваться», — заключил член Совета Федерации.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко на встрече с послом ЕС в РФ Маркусом Эдерером подчеркнул, что политизировать ситуацию с Алексеем Навальным и выдвигать голословные обвинения недопустимо. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Также российский ученый Леонид Ринк, который принимал непосредственное участие в разработке «Новичка», заявил, что симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление этим веществом. Об этом он рассказал РИА Новости. Так, по его словам, любые попытки увязать «отравление» политика с «Новичком» — абсолютная политическая ерунда.