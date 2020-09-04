В Крыму создают новую методику использования воды

Крымские ученые впервые за 35 лет занялись созданием методики сбора, очистки и использования сточных вод, которые, несмотря на проблемы полуострова с пресной водой, в избытке образуются во время дождя во многих населенных пунктах, особенно на южном побережье.

Об этом в пятницу, 4 сентября, со ссылкой на сообщение пресс-службы Крымского федерального университета имени Володарского, сообщает агентство ТАСС.

Как отмечается, ученые КФУ, впервые с 1985 года приступили к работе над методикой расчета параметров сбора сточных ливневых вод, которые после очистки будут пригодны не только для использования в технических нуждах, но и для питья.

«Ученые Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета работают над созданием современной методики расчета параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод, которые после очистки можно использовать как для технических нужд, так и для питья», — сообщила пресс-служба университета.

Как отмечают ученые, несмотря на то, что Крым традиционно испытывает сложности с пресной водой, многие населенные пункты во время дождя просто затапливает. Так происходит из-за того, что на сегодняшний день расчет поверхностных стоков на полуострове ведется по методике предельных интенсивностей, разработанной еще в 1914 году в Российской Империи, при чем сейчас при расчетах используются данные, собранные еще в Советском Союзе – в 1984-1985 годах.

Именно поэтому, объясняют ученые, пропускной способности ливнестоков не хватает, стоки быстро забиваются и населенные пункты оказываются затоплены.

«Необходимо современными методами совершенствовать методику определения параметров расчета ливневых стоков. Если мы будем более-менее точно прогнозировать и определять объем осадков, мы сможем аккумулировать их и использовать. Это чистая пресная вода, которая сейчас просто уходит в море», — заявил заведующий кафедрой водоотведения и санитарной техники академии строительства и архитектуры Илья Николенко.

Напомним, со 2 сентября текущего года в 40 крымских населенных пунктах Бахчисарайского и Симферопольского районов, в том числе в столице республики – Симферополе, вступил в силу второй этап ограничений водоснабжения, в рамках которого пресная вода подается по графику. Эта вынужденная мера была принята из-за засухи, которая привела к обмелению местных водохранилищ Аянского, Симферопольского и Партизанского.

Как сообщил 1 сентября Крымский гидрометцентр, в результате засухи полностью пересохли основные реки, питавшие эти водохранилища. Например, еще 26 июля сообщалось о пересыхании реки Кача у села Суворово, 3 августа выше Партизанского водохранилища пересохла река Альма, 13 августа выше Чернореченского водохранилища пересохла Черная река, 18 августа у села Фруктовое пересохла река Бальбек, а 29 августа пересохла река Тонас – правый приток реки Биюк-Карасу, что стало первым подобным случаем ха всю более чем вековую историю гидрометеонаблюдений.

Установившаяся в регионе экстремально жаркая погода привела к тому, что на период с 1 по 5 сентября там было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, до 2014 года порядка 90% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивалось Северо-Крымским каналом, по которому на полуостров поступала днепровская вода. Однако, после того, как жители Крыма весной 2014 года воспользовались своим законным правом на самоопределение и в ходе легитимного, демократичного всенародного референдума проголосовали за воссоединение с Россией, киевские власти в одностороннем порядке перекрыли Северо-Крымский канал, объявив крымчанам водную блокаду. 2020 год выдался в Крыму особенно жарким и засушливым, в результате чего вопрос снабжения полуострова пресной водой стоит особенно остро. В настоящее время местные жители и предприятия обеспечиваются пресной водой из местных источников. Кроме того, как сообщалось ранее, власти прорабатывают вопрос подачи в Крым воды из реки Кубань с материковой части России по трубам, проложенным по дну Черного моря.