Инструкторы бригады "Лива аль-Кудс" готовят новобранцев в Дейр-эз-Зоре

Бригада ополчения "Лива аль-Кудс" в провинции Дейр-эз-Зор проводит подготовку новобранцев, которые вскоре пополнят их ряды и продолжат борьбу с терроризмом, помогая армии Сирии.

Инструкторы бригады ополчения "Лива аль-Кудс" не делают поблажек новобранцам вне зависимости от возраста. Главное - добиться автоматизма действий и сделать новичков такими же грамотными бойцами как те, кто с 2013 года ведет борьбу с террористами, прячущимися в пустыне. Об этом рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.

В программу обучения входят занятия по физической подготовке, приемы передвижения по полю боя, обращение с оружием. По словам инструктора Мухаммада Абдаллы аль-Мулякама, новичков он обучает со всей ответственностью и очень верит в своих подопечных.

"Бойцы «Лива аль-Кудс» готовы жертвовать жизнями за Сирию и мы делаем из них настоящих профессионалов", - заявил наставник.

Новобранцев научат управляться с тяжелой боевой техникой, саперному делу и разведывательно-поисковой деятельности.