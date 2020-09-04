Оператор "Ленфильма" Анатолий Лапшов скончался в Петербурге

Оператор фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" Анатолий Лапшов скончался на 72-м году жизни.

Лапшов умер в ночь на 3 сентября в Петербурге. О его смерти стало известно из сообщения киностудии "Ленфильм", где оператор проработал более 40 лет. Причина смерти Лапшова не сообщается. Дату и место прощания с оператором объявят позднее.

Представители "Ленфильма" сообщили, что Лапшов был профессионалом своего дела и отзывчивым другом. Он работал в киностудии с 1976 года, где снял множество фильмов. Оператор известен по таким картинам, как "Окно в Париж" и "Господин оформитель".

Это вторая утрата из фильма о Шерлоке Холмсе. Актер Борис Клюев, сыгравший Майкрофта Холмса, скончался 1 сентября на 77-м году жизни. Прощание с артистом прошло 4 сентября в Малом театре.