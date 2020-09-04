МИД РФ указал Евросоюзу на недопустимость вмешательства в Белоруссию

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко указал послу Евросоюза Маркусу Эдереру на необходимость нормализации обстановки в Белоруссии без постороннего вмешательства.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, замглавы МИД отметил, что ситуацию внутри республики должны решать сами белорусы в рамках правового поля. Также министерство сообщило, что в ходе встречи дипломаты обсудили перспективы отношений Москвы с Европейским союзом и ряд других актуальных международных вопросов.