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15:52   4 Сентября 2020
Политика

МИД РФ указал Евросоюзу на недопустимость вмешательства в Белоруссию

МИД РФ указал Евросоюзу на недопустимость вмешательства в Белоруссию

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко указал послу Евросоюза Маркусу Эдереру на необходимость нормализации обстановки в Белоруссии без постороннего вмешательства.

Как отмечает российское внешнеполитическое ведомство, замглавы МИД отметил, что ситуацию внутри республики должны решать сами белорусы в рамках правового поля. Также министерство сообщило, что в ходе встречи дипломаты обсудили перспективы отношений Москвы с Европейским союзом и ряд других актуальных международных вопросов.

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Автор: Руслан Неглинный
#ес #мид #белоруссия

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