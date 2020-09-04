Столтенберг поверил слухам об "отравлении" Навального

Заявление германского руководства о том, что блогер Алексей Навальный отравлен веществом группы "Новичок", было услышано в руководстве НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг потребовал от России раскрыть ОЗХО весь процесс создания "Новичка".

Отсутствие серьезных сомнений в том, что блогер Алексей Навальный был отравлен веществом из семейства "Новичок", выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Как сообщает "Росбалт", в НАТО уже идут совещания о разработке мер в связи с этим.

Российский сенатор Франц Клинцевич считает неприемлемым тон, которым Столтенберг обращается к России с требованием раскрыть детали создания "Новичка". Как передает Федеральное агентство новостей, Клинцевич посоветовал главе НАТО разговаривать таким тоном со своей женой, а не с Россией.