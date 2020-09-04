Стас Барецкий посоветовал Миронову поработать на кладбище

Контролировать ритуальный бизнес с помощью онлайн-сервисов невозможно, уверен глава НКО «Союз профессиональных ритуальных агентств», шоумен и музыкант Стас Барецкий. Так он прокомментировал «Политике Сегодня» призывы депутата Госдумы Сергея Миронова о том, как можно скорее закончить работу над проектом «Утрата близкого человека» на базе «Госуслуг».

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов назвал рынок ритуальных услуг «абсолютно непрозрачным» и «заполненным откровенно криминальными структурами».

«Эта проблема является одной из самых болезненных в обществе. Поэтому онлайн-сервис "Утрата близкого человека" необходимо запустить как можно скорее. Призываем правительство поторопиться и выполнить все взятые на себя обязательства», – сказал он.

По мнению Барецкого, лидер эсеров говорит банальные вещи, а о непрозрачности похоронного рынка известно давно. Проект «Утрата близкого человека», хоть и является полезным, не поможет решить проблемы ритуального бизнеса, убежден шоумен.

«У нас и так кладбищами занимается государство. Частных кладбищ нет. Если Миронов считает криминализированным этот бизнес, то он считает само государство криминальной структурой. У меня вопрос: вот мы запустим сайт, граждане получат дополнительную информацию, документы, а кто будет работать на кладбище, трупы хоронить? Интернет-боты? Хоронят живые люди, а им надо зарабатывать. Миронов не поставит [на кладбище] камеру и не будет следить, как человек договаривается с работниками кладбищ похоронить [близкого человека] в хорошем месте», — рассуждает Барецкий.

Собеседник ПС признался, что поддержит проект и будет им пользоваться, но только лишь в качестве дополнительной помощи. Полностью контролировать сферу ритуальных услуг невозможно, считает Барецкий. Он напомнил историю, когда некие молодые люди пытались искать свободные места на кладбищах через спутники и «ловить» сотрудников, которые их скрывали. В какой-то момент активистов выпроводили с угрозами. Помимо прочего, Барецкий посоветовал Миронову самому поработать на кладбище.

«Понимаете, бота на кладбище не посадишь. Вот когда роботов изобретут, которых будут командами с компьютера запускать процесс, тогда онлайн-система и заработает. Пусть Миронов сам пойдет работать на кладбище. Пусть берет лопату, сапоги, ватник. Грязная работа, мозоли, но зато на свежем воздухе», — заключил собеседник издания.

Сервис «Потеря близкого человека» на базе сайта «Госуслуги» позволит россиянам но получить регистрацию о смерти, подать документы на получение пособия на погребение и получить его, а так же выбрать место для захоронения. Также можно будет аннулировать доверенности, выписанные умершим, закрыть его счета в банках, а также открыть наследственное дело и получить свидетельство о праве на наследство.

Работу над сервисом начали еще в 2017 году, но запустить его не удается из-за бюрократических проволочек в правительстве. Курирующая проект Минкомсязь до сих пор не может наделить министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ полномочиями в регулировании похоронного дела. «Утрату близкого человека» планируется запустить к ноябрю 2021 года.