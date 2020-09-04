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15:30   4 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Близкие и коллеги Клюева проводили актера в последний путь шквалом оваций

Близкие и коллеги Клюева проводили актера в последний путь шквалом оваций

Толпа встретила гроб с Борисом Клюевым овациями, которые не прекращались, пока великий артист не покинул площадь у входа в Малый театр.

Церемония прощания с актером состоялась сегодня, 4 сентября, в Москве. В Малый театр, где находился гроб Клюева, пришли его друзья и коллеги. Они практически утопили сцену с телом артиста в цветах. Когда его стали увозить на кладбище, то раздался целый шквал оваций.

Аплодисменты не прекращались до тех пор, пока Клюева не увезли с площади неподалеку от Малого театра, пишет "ПолитЭксперт". Таким образом гости мероприятия почтили память актера, который занимался профессиональной деятельностью даже во время болезни.

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Автор: Василий Пименов
#похороны #клюев #овации

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