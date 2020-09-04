Снижение пенсий через прожиточный минимум планируют запретить законом

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснила положительные для россиян моменты от инициативы правительства запретить регионам понижать прожиточный минимум (ПМ).

«Дело в том, что очень многие пособия, в том числе и для малоимущих семей, либо пенсионное обеспечение наших пожилых граждан, формируются исходя из прожиточного минимума соответствующего. Например, из прожиточного минимума на ребенка формируется пособие для семей, в которых есть дети от полутора до трех лет или от трех до семи лет», — сказала депутат.

Два источника, близких к кабмину, рассказали «Известиям», что регионам запретят снижать ПМ, если новая ставка по расчетам окажется меньше, чем установленная в предыдущем году. Бессараб считает, что инициатива убережет россиян от сокращения социальных выплат.

Как напомнила депутат, социальная пенсия формируется исходя из регионального ПМ. Согласно распоряжению президента, с 2019 года социальную доплату довели до уровня гарантированного минимума, а только после сумму проиндексировали с учетом коэффициента роста цен на товары и услуги.

«Вся эта формула призвана защитить наших пенсионеров от неповышения пенсий. Поскольку и правительство, и Государственная дума с подачи президента гарантировали, что пенсии по старости будут расти в среднем в России на одну тысячу рублей и с одинаковым приростом будут увеличиваться социальные пенсии граждан», — разъяснила депутат.

Однако получилось так, что снижение снижение величины минимальной заработной платы в некоторых регионах обернулось формальным невыполнением обязательств, которое взяло на себя правительство, продолжила Бессараб. Согласно данным Росстата, только во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го ПМ сократился в ЯНАО с 17 707 до 17 511 руб, в Дагестане с 10 363 до 10 199 руб, а в Севастополе с 12 381 до 12 164 руб.

«Возмущались граждане, что пенсия повысилась на один рубль, на два рубля, это как раз произошло, потому что некоторые регионы отдельные посчитали вправе не повышать ни на копейку прожиточный минимум, а еще хуже — позволили себе отдельные регионы снизить. Всего 27 таких регионов, которые приняли решение по 2020 году снизить или оставить без изменений прожиточный минимум», — добавила депутат.

В России на основе ПМ рассчитываются и дотации регионам, продолжила Бессараб. Если регион установил минимум выше среднего по РФ, то все доплаты он осуществляет из регионального бюджета. Если его величина ниже, то разницу компенсирует федеральный бюджет. Так регионы экономят деньги.

«Инициатива правительства, безусловно, защитит граждан, которые проживают в депрессивных регионах, что называется. Либо в регионах, которые могут себе позволить повышать прожиточный минимум, но не делают этого. Сегодня мы говорим о том, что недопустимо экономить средства на пенсионерах, на малообеспеченных семьях с детьми», — подытожила Бессараб.

Методики определения ПМ неоднократно критиковали, в том числе и президент. В январе 2020 года Владимир Путин заявил о необходимости пересмотреть структуру потребительской корзины и увеличить в ней долю овощей, фруктов, рыбы и мяса.

Затем президент выступил с поправкой в Конституцию о том, что МРОТ не может быть меньше величины прожиточного минимума. Это гарантирует исполнение государством социальных обязательств. Теперь норма закреплена в основном законе страны.